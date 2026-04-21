Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 30 και 33 ετών αντίστοιχα, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί στη Ρόδο, έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση, καθώς διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούσαν 18 δενδρύλλια κάνναβης, σύμφωνα με την αστυνομία

Σε έρευνα των αστυνομικών, βρέθηκαν στην κατοχή τους και 235 γραμμάρια χασίς.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι κατείχαν από κοινού δύο περίστροφα (το ένα από αυτά με σφαίρα στη θαλάμη) καθώς επίσης και πολλά άλλα φυσίγγια, τα οποία και κατασχέθηκαν μαζί με τα όπλα.

Σε βάρος τους κινήθηκε διαδικασία παραπομπής τους στη δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

