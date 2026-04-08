Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρόδος: Ανήλικοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς την ώρα που... «λεηλατούσαν» εστιατόριο

Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη μέσω συστημάτων ασφαλείας που διέθετε και ειδοποιήθηκε η αστυνομία - Δίωξη στους γονείς

Περιπολικό

Δύο ανήλικοι, 12 και 14 ετών, εντοπίστηκαν σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, στη 01:25, μέσα σε εστιατόριο της Ρόδου να το… «λεηλατούν», σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη μέσω των συστημάτων ασφαλείας που διέθετε, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και μέσα σε ελάχιστα λεπτά αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο ΑΤ.

Για τον 14χρονο ακολουθήθηκε η διαδικασία παραπομπής του στη δικαιοσύνη, ενώ ποινική δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου θα ασκηθεί στους γονείς και των δύο παιδιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρόδος ανήλικοι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark