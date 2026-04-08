Δύο ανήλικοι, 12 και 14 ετών, εντοπίστηκαν σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, στη 01:25, μέσα σε εστιατόριο της Ρόδου να το… «λεηλατούν», σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας
Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη μέσω των συστημάτων ασφαλείας που διέθετε, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και μέσα σε ελάχιστα λεπτά αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο ΑΤ.
Για τον 14χρονο ακολουθήθηκε η διαδικασία παραπομπής του στη δικαιοσύνη, ενώ ποινική δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου θα ασκηθεί στους γονείς και των δύο παιδιών.
