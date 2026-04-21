Αγία Βαρβάρα: Απείλησαν υπάλληλο βενζινάδικου με μαχαίρι και πήραν χρήματα - 2 συλλήψεις

Ληστεία σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων το πρωί της Τρίτης στην Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 7.20 όταν οι δύο δράστες εισέβαλαν στο βενζινάδικο, απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρια και απέσπασαν χρήματα, περίπου το ποσό των 500 ευρώ.

Οι δράστες, 24 ετών, συνελήφθησαν λίγο αργότερα και στην κατοχή τους βρέθηκαν τα μαχαίρια.

TAGS: Ληστεία Αγία Βαρβάρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
