Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην εταιρεία ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη

Καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους για να αποφύγουν τους πυκνούς καπνούς που έχουν καλύψει την περιοχή - Τι αναφέρει το μήνυμα

Πυροσβεστικό

Μήνυμα του 112 ήχησε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, που προειδοποιεί για τη φωτιά που ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους για να αποφύγουν τους πυκνούς καπνούς που έχουν καλύψει την περιοχή.

«Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεωχορούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα εκτάκτου ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη ανακύκλωση Μήνυμα 112
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark