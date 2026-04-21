Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην εταιρεία ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη

Μήνυμα του 112 ήχησε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, που προειδοποιεί για τη φωτιά που ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους για να αποφύγουν τους πυκνούς καπνούς που έχουν καλύψει την περιοχή.

«Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεωχορούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα εκτάκτου ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

