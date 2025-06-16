Νέα Οδός : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Ειδικότερα, από σήμερα Δευτέρα 16 Ιουνίου στις 07:00 έως και την Πέμπτη 10 Ιουλίου στις 21:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, ισχύει από το 42,4ο χλμ. έως και το 40,75ο χλμ. πλήρης αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σημειώνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν θα ισχύουν τις Κυριακές.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

