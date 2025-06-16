Καραμπόλα με 7 οχήματα σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου, κοντά στη συμβολή με την οδό Σαράφη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, λίγο μετά τη μια και μισή ακούστηκαν διαδοχικοί «κρότοι» από την άσφαλτο. Όταν βγήκαν είδαν ότι είχαν χτυπήσει επτά οχήματα, αρκετά εκ των οποίων είχαν «τσαλακωθεί», έχοντας υποστεί σοβαρότατες φθορές.

Οι αστυνομικοί έκαναν αλκοτέστ στους οδηγούς και ένας εξ αυτών συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τμήμα.

Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα, ασθενοφόρα και μοτοσικλετιστές του ΕΚΑΒ, καθώς και δύναμη της Τροχαίας που διέκοψε για λίγη ώρα την κυκλοφορία -ενώ στη συνέχεια άφησε μια λωρίδα. Για περίπου μια ώρα, σχηματίστηκε ουρά εκατοντάδων μέτρων στην Ποσειδώνος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.