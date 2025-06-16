Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική, με στόχο την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δρούσαν σε περιοχές της πρωτεύουσας.

Οι οργανώσεις αποτελούμενες από οργανωμένους οπαδούς ομάδας δραστηριοποιούνταν κυρίως σε αγοραπωλησίες και χρήση ναρκωτικών, αλλά και σε αδικήματα βίας όπως πρόκληση σωματικών βλαβών, αρπαγή, απειλή, ληστεία, καθώς και κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών. Επιπλέον, εμπλέκονταν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 12 άτομα. Νεότερες πληροφορίες αναμένονται σύντομα.

Πηγή: skai.gr

