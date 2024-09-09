Ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο δώρησε στο ΕΚΑΒ ηλικιωμένος στην Πάτρα ο οποίος μάζευε χρήματα επί πολλά χρόνια για αυτόν τον σκοπό.

Πρόκειται για τον Γεώργιο Ξάνθο ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε χαρακτηριστικά: «Θέλησα και εγώ για τις ανάγκες των συναθρώπων μας και να συνεισφέρω στον τόπο που κατοικώ τόσα χρόνια.

Τον Μάρτιο υπογράφηκε η συμφωνία για τη δωρεά του ασθενοφόρου που σύμφωνα με την επιθυμία του κ. Ξάνθου, θα εξυπηρετεί το Κέντρο Υγείας βορείου τομέα Πατρών.

Τα εγκαίνια του ασθενοφόρου έγιναν σήμερα ενώ το σύσσωμο το υγειονομικό προσωπικό ευχαρίστησε θερμά τον 85χρονο για την πολύτιμη δωρεά του.

