Σε συνολική φυλάκιση 12 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε ένας 27χρονος, επειδή βιντεοσκόπησε αστυνομικό στη διάρκεια βεβαίωσης τροχονομικής παράβασης και ανήρτησε βίντεο με υβριστικό περιεχόμενο στο λογαριασμό του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εξύβριση μέσω Διαδικτύου και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα κοντά στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος φαίνεται να ήταν συνεπιβάτης σε δίκυκλο το οποίο αστυνομικοί σταμάτησαν για να βεβαιώσουν παράβαση. Όσο ο αστυνομικός, με βαθμό αρχιφύλακα, «έκοβε» την κλήση, ο 27χρονος έβγαλε το κινητό του και «τράβηξε» ολιγόλεπτο βίντεο το οποίο «ανέβασε» στη συνέχεια στο instagram, συνοδεύοντάς το από υβριστικό σχόλιο κατά του αστυνομικού.

Απολογούμενος, ο νεαρός, έκανε λόγο για παρεξήγηση, τονίζοντας ότι δεν ήθελε να προσβάλλει τον αστυνομικό, από τον οποίο και ζήτησε συγγνώμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

