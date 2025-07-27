Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές σήμερα στην Ελλάδα (27/7)

Για δεύτερη μέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τα πύρινα μέτωπα στην Εύβοια, τη Μεσσηνία τα, Κύθηρα, τα Χανιά ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην Αττική.

LIVE χάρτες με τις φωτιές που καίνε τώρα στην Ελλάδα

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ

Στον δεύτερο χάρτη μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ

