Ρόδος: 94χρονος συνελήφθη για ασελγείς πράξεις σε 16χρονο

Ο ανήλικος κατήγγειλε στην αστυνομία πως ο ηλικιωμένος τον θώπευσε στα γεννητικά του όργανα σε στάση λεωφορείου, στο κέντρο της Ρόδου 

Ηλικιωμένος

Ένας 94χρονος συνελήφθη στη Ρόδο για ασελγείς πράξεις σε έναν 16χρονο. Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, το περιστατικό συνέβη σε στάση λεωφορείου το μεσημέρι της Δευτέρας, στο κέντρο της πόλης και σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, ο 94χρονος τον θώπευσε στα γεννητικά του όργανα.

Μετά την καταγγελία, ο ηλικιωμένος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου και σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

