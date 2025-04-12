Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση βιασμού ενός 7χρονου κοριτσιού στη Ρόδο από 79χρονο Γάλλο.

Σύμφωνα με τη dimokratiki το σοβαρό περιστατικό έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε η 7χρονη με την οικογένειά της.

Μάλιστα τον 79χρονο έπιασε επ΄ αυτοφώρω ο πατέρας τον οποίο κάλεσε ο γιος του και αντίκρισε έναν ηλικιωμένο άντρα μέσα στο δωμάτιο. Το παιδί έκλαιγε, φανερά ταραγμένο και όταν τη ρώτησε τι συνέβη, το παιδί αποκάλυψε πως ο ηλικιωμένος άντρας την είχε αναγκάσει να γδυθεί, την άγγιξε και την κακοποίησε.

Το παιδί ανέφερε πως πόνεσε και τρόμαξε.

Ακολούθησε σκηνή έντασης. Ο πατέρας, συγκλονισμένος, έσπρωξε τον άντρα εκτός δωματίου και φώναξε βοήθεια. Άλλοι ένοικοι του ξενοδοχείου έσπευσαν στο σημείο. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί της Υ.Δ.Ε.Ε. Ρόδου συνέλαβαν τον ηλικιωμένο δράστη.

Καταπέλτης η κατάθεση

Οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σοκάρουν. Η αστυνομία προχώρησε αμέσως σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ έχει ξεκινήσει η λήψη καταθέσεων από προσωπικό του ξενοδοχείου και αυτόπτες μάρτυρες.

Ο 79χρονος άντρας κρατείται και οδηγείται στη δικαιοσύνη με βαρύτατες κατηγορίες. Η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η οικογένεια της ανήλικης λαμβάνει ήδη ψυχολογική υποστήριξη.

