Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ανήλικος που συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς νωρίτερα την ίδια ημέρα προσέγγισε ηλικιωμένη και με χρήση σωματικής βίας της απέσπασε την τσάντα.

Η κλεμμένη τσάντα, από την οποία ο ανήλικος είχε αφαιρέσει σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας 3 τραπεζικές κάρτες και το χρηματικό ποσό των 119 ευρώ, βρέθηκε σε κοντινή απόσταση απο το συμβάν. Επίσης, αποδόθηκε στην παθούσα και το παραπάνω χρηματικό ποσό που κατείχε ο συλληφθείς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.