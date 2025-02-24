Στη φυλακή οδηγείται 68χρονος προπονητής του ταε κβον ντο μετά την καταδίκη του από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε πενταετή κάθειρξη για γενετήσιες πράξεις που τέλεσε σε βάρος ανήλικης αθλήτριάς του.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη το 2019, 13 ολόκληρα χρόνια μετά την τέλεση των επίμαχων πράξεων, όταν η παθούσα, έχοντας εισέλθει πλέον στη Σχολή Αστυφυλάκων και έχοντας προαχθεί σε αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., χάρη στις σπουδαίες διακρίσεις της στον αθλητισμό, αποφάσισε να τον καταγγείλει.

«Όλα αυτά τα χρόνια ένιωθα ένας βάρος μέσα μου, δεν μπορούσα να το ξεπεράσω» ανέφερε η ίδια στο Δικαστήριο, περιγράφοντας αναλυτικά όσα βίωνε στην ηλικία των 12 ετών.

Όπως κατέθεσε η παθούσα, είχε απευθυνθεί τότε στους γονείς της και εκείνοι με τη σειρά τους κατήγγειλαν τον προπονητή στην Ομοσπονδία. Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην Ομοσπονδία και συστάθηκε κλειστή επιτροπή που απλώς τον έπαυσε από τα καθήκοντά του ως διαιτητή, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

«Κατέστρεψε την ψυχή της, την τσαλαπάτησε» κατέθεσε η μητέρα της για τον καταδικασθέντα προπονητή, τονίζοντας ότι η κόρη της το επίμαχο διάστημα έκλαιγε πριν από τους αγώνες και δεν ήθελε να πάει στις προπονήσεις. Από την πλευρά του, ο πατέρας της καταγγέλλουσας ανέφερε ότι είχε ζητήσει τον λόγο από τον προπονητή μετά την αρχική καταγγελία της κόρης του, με τον κατηγορούμενο όμως να αρνείται τα πάντα, λέγοντας ότι όλα είναι ψέματα. Όπως σημείωσε ο πατέρας «δεν τον ξαναείδα μετά (αλλάξαμε προπονητή), ούτε ο ίδιος έκανε κάποια κίνηση να με μεταπείσει και να μου πει να ξαναφέρω το κορίτσι. Νιώθω τύψεις και ενοχές».

Στην απολογία του, ο 68χρονος αρνήθηκε την καταγγελία, επιμένοντας ότι είναι ψευδής, ενώ έκανε λόγο για σκευωρία που στήθηκε εις βάρος του προκειμένου η ταλαντούχα αθλήτρια να αλλάξει προπονητή.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν και κρίθηκε ένοχος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 6 ετών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενόψει του Εφετείου, μετά την ετυμηγορία του οποίου πήρε την άγουσα για τις φυλακές προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

