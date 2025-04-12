Η Ανθή Καραπιδάκη, Μαθήτρια 1ης Λυκείου, Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου έθεσε το πλαίσιο αυτής της συζήτησης που διεξάγεται στο Φόρουμ των Δελφών, λέγοντας ότι «η επικράτηση της ιδέας ότι η βία είναι συνδεδεμένη μόνο με τη σωματική βία δεν είναι ακριβής. Η παραβατικότητα είναι και λεκτική. Παραβατικότητα είναι και η περιθωριοποίηση και σίγουρα στην εποχή μας δεν έχει φύλο». Μίλησε επίσης για τη συμμετοχή της στην υλοποίηση του Safe Youth, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή των παιδιών για εφαρμογές που δημιουργούνται για τη επίλυση των δικών τους προβλημάτων.

Η Βασιλική Αρτινοπούλου, Επικεφαλής Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας και Παραβατικότητας Ανηλίκων παρά τω πρωθυπουργώ, εξήγησε τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής.

«Πέρσι ζήσαμε ένα κύμα ηθικού πανικού. Η μελέτη στατιστικών στοιχείων της Αστυνομίας δείχνουν μία αύξηση της παραβατικότητας το 2023 και 2024. Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μία στασιμότητα στον σχολικό εκφοβισμό, αλλά μία αύξηση της διαδικτυακής βίας και της λεκτικής και σωματικής βίας», εξήγησε. «Η χώρα μας, σύμφωνα με τη Eurostat βρίσκεται ακόμη κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. στην αντιμετώπιση και πρόληψη, αλλά είμαστε πλέον (1 χρόνο μετά) έτοιμοι να παρουσιάσουμε μία ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένα πρόγραμμα στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης», συμπλήρωσε.

Ο Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, είπε ότι η Εθνική Στρατηγική θα παρουσιαστεί στον Πρωθυπουργό την Μεγάλη Τετάρτη και είναι ένας οδηγός που θα συμπληρώσει τις πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται. «Από το 2019 έως και σήμερα υπάρχουν και υλοποιούνται 139 πολιτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, σε 10 διαφορετικά υπουργεία. Η Εθνική Στρατηγική προτείνει άλλες 29 πολιτικές με 69 νέα μέτρα, εκ των οποίων τα 5 οριζόντια».

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μίλησε συγκεκριμένα για το κομμάτι της παραβατικότητας που σχετίζεται με το διαδίκτυο. «Η παραβατικότητα στο διαδίκτυο είναι σημαντική και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την καταπολέμησή του διαδικτυακού εκφοβισμού. Δύο από τα πιο πρόσφατα μέτρα είναι το Kids Wallet, για τον έλεγχο της χρήσης του διαδικτύου ενός ανήλικου από τους γονείς, αλλά και το Age Verification, δηλαδή η διαδικασία πιστοποίησης ηλικίας για την εγγραφή σε πλατφόρμες. Στον τομέα αυτόν έχουν ληφθεί μέτρα αυστηρότερης πιστοποίησης», εξήγησε.

Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μίλησε για τον σχολικό εκφοβισμό και τόνισε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών και γονιών αλλά και εκπαιδευτικών. «Είμαι πολύ περήφανη για την υλοποίηση δράσεων όπως το ‘Σπάμε τη Σιωπή’, που σκοπό έχει την αντιμετώπιση περιστατικών λεκτικής βίας, την τοποθέτηση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε όλα τα σχολεία της χώρας, την επιμόρφωση καθηγητών για τον σχολικό εκφοβισμό. Ήδη έχουν επιμορφωθεί 22 χιλιάδες εκπαιδευτικοί και οι 14 χιλιάδες αυτών ήδη έχουν λάβει πιστοποίηση, αλλά και την πλατφόρμα ‘Stop Bullying’, η οποία είναι μία πλατφόρμα καταγραφής αλλά και οδηγός αντιμετώπισης των περιστατικών βίας για ενήλικους αλλά και για τα ίδια τα παιδιά. Τέλος, δεσμεύτηκε για την αύξηση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, αλλά τόνισε ότι η αυτό-αξιολόγηση των σχολείων θα εμπεριέχει και το κομμάτι της αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού.



Στο κλείσιμο της συζήτησης, που συντόνισε ο Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Τριαντάφυλλος Καρατράντος, όλοι οι ομιλητές είπαν ότι δεν γίνεται η εκπόνηση στρατηγικής για τα παιδιά χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών.

