Σε συνολική κάθειρξη 8 ετών καταδικάστηκε ένας 59χρονος που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της συντρόφου του.

Οι δικαστές τον έκριναν ομόφωνα ένοχο για βιασμό (κατ' εξακολούθηση) και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 14 ετών, ενώ του αναγνώρισαν το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 18 ετών. Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου ο 59χρονος επέστρεψε στις φυλακές.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται το 2022, όταν η 14χρονη, τότε, παθούσα, φαίνεται πως εκμυστηρεύτηκε σε έναν αλλοδαπό φίλο της όσα βίωνε τα προηγούμενα χρόνια και εκείνος με τη σειρά του ενημέρωσε τη μητέρα της ανήλικης. Η τελευταία απευθύνθηκε σε ψυχολόγους και στη συνέχεια ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών.

Καταθέτοντας στους ψυχολόγους, η ανήλικη φέρεται να ανέφερε ότι ο πατριός της την κακοποίησε συνολικά 7 φορές με τις πράξεις να συμβαίνουν κάτω από την κοινή τους στέγη (σε περιοχή της Κ. Μακεδονίας) και πάντα όταν απουσίαζε η μητέρα της.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις, αποδίδοντας την καταγγελία σε λόγους εκδίκησης από τον νεαρό φίλη της ανήλικης, επειδή διαφωνούσε που μπαινόβγαινε στο σπίτι της συντρόφου του και είχε αρνηθεί να τον προσλάβει στην επιχείρησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

