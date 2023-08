Ρέθυμνο: Συνελήφθη 57χρονος στην Αξό για απόπειρα ανθρωποκτονίας Ελλάδα 11:43, 07.08.2023 linkedin

Πρόκειται για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας καθώς ο 57χρονος μπήκε σε καφενείο στην Αξό Μυλοποτάμου και πυροβόλησε τον 50χρονο ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον σοβαρά