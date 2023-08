ΚΥΑ για την προστασία των εργαζομένων στη διανομή (delivery) Ελλάδα 11:07, 07.08.2023 linkedin

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αφορά στην ορθή συντήρηση των οχημάτων και ορίζει τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές των μέσων ατομικής προστασίας που οφείλει να παρέχει ο εκάστοτε εργοδότης στους διανομείς που απασχολεί