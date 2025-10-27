Ρέθυμνο: Φωτιά σε χορτολιβαδικη έκταση στα Ανώγεια

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι στα Ανώγεια, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιήθηκε άμεσα για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά έκαιγε σε χορτολιβαδικη έκταση και επεκτάθηκε, ως έρπουσα, γρήγορα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο. Πλέον όμως παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και δεν προκαλεί ανησυχία σύμφωνα με την πυροσβεστική. Συνεχίζονται όμως οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της.

Στο σημείο, έσπευσαν 5 οχήματα με τουλάχιστον 10 πυροσβέστες και με τη συνδρομή ομάδας ΕΜΟΔΕ.

Η ανακριτική υπηρεσία της Πυροσβεστικής ήδη έρευνα τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

