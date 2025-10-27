Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό ενός κυνηγόσκυλου, το οποίο παραμένει παγιδευμένο από χθες Τρίτη 26 Οκτωβρίου, σε γκρεμό, κοντά στο χωριό Πευκόφυτο, του Δήμου Νεστορίου.

Σύμφωνα με την ERTnews, το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες, όταν ομάδα κυνηγών είχε στήσει καρτέρι στην περιοχή με στόχο αγριογούρουνα. Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, σημειώθηκε συμπλοκή με αποτέλεσμα 10 αγριογούρουνα και τρία από τα κυνηγόσκυλα της ομάδας να πέσουν στον γκρεμό βάθους 150 μέτρων.

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία για το σύνολο των αγριογούρουνων, καθώς και για τα δύο από τα τρία σκυλιά, τα οποία βρήκαν ακαριαίο θάνατο.

Ωστόσο, το τρίτο κυνηγόσκυλο κατάφερε να επιζήσει της πτώσης, αλλά παραμένει εγκλωβισμένο στο σε βράχια από χθες.

Ο εντοπισμός του είναι δυνατός καθώς το ζώο φέρει σύστημα παρακολούθησης GPS, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη του να γνωρίζει την ακριβή του θέση.

Αυτή την ώρα, στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Επταχωρίου, οι οποίες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προσεγγίσουν το τρομαγμένο ζώο.

Το έργο των πυροσβεστών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς το σημείο περιγράφεται ως πάρα πολύ δύσβατο, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την κατάβαση χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Τέλος, λόγω της επικινδυνότητας και της δυσκολίας του εγχειρήματος, αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή της ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών), προκειμένου να στηθεί ειδική επιχείρηση για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του ζώου.

Πηγή: skai.gr

