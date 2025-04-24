Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχηματίστηκε σε βάρος του 21χρονου οδηγού που παρέσυρε με το ΙΧ του θανάσιμα ένα 13χρονο κοριτσάκι Ρομά, τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην περιοχή του Ρέντη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο νεαρός οδηγός που εξετράπη της πορείας του και χτύπησε το παιδί στη συμβολή των οδών Θηβών και Καναπιτσέρη, βρέθηκε αρνητικός στο αλκοτέστ.

Σημειώνεται πως ο ίδιος δεν εγκατέλειψε το σημείο και συνελήφθη, ενώ στις εικόνες φαίνεται πως το όχημά του έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα, αφού παρέσυρε την 13χρονη.

Συγγενής του παιδιού και αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ περιέγραψε τα όσα συνέβησαν.

«Χτες το βράδυ κατά τις 12-1 το κορίτσι ήταν μαζί με τη μάνα της, πετάχτηκε (στην απέναντι πλευρά του δρόμου) και δεν μπόρεσε να γυρίσει το κορίτσι. Η πεθερά μου δεν αισθάνεται καλά, έχει χάσει ακόμα ένα παιδί».

Όπως σημείωσε ο συγγενής, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με άλλο όχημα, πιθανώς από κάποιον διερχόμενο. Επίσης, ανέφερε πως βρίσκονταν εκεί το βράδυ γιατί είχε χαλάσει το όχημα της οικογένειας και είχαν βγει έξω για βοήθεια.

Σημειώνεται πως η ανήλικη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν καθώς φαίνεται πως τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά.

Ο ΣΚΑΪ είχε φέρει νωρίτερα στη δημοσιότητα και βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της μοιραίας παράσυρσης:

