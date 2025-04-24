Ηρθε το χαρτί… Πρόσκληση για κατάταξη στον Στρατό Ξηράς με την 2025 Γ' ΕΣΣΟ

Οι στρατεύσιμοι στον Στρατό Ξηράς με την 2025 Γ' ΕΣΣΟ καλούνται για κατάταξη με εγκύκλιο διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Αναλυτικά, καλούνται από τις 19 έως τις 23 Μαΐου 2025:

1. Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2027 (έτος γέννησης 2006) που είναι εγγεγραμμένοι ή όφειλαν να είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Νομών Αρκαδίας, Αττικής (μόνο των δήμων αρμοδιότητας της ΣΥ Αθήνας, ΣΥ Αττικής καθώς και της ΣΥ Δυτικής Αττικής), Αχαΐας, Δράμας, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης (με επώνυμο που αρχίζει από Α έως και Λ), Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Μαγνησίας, Ξάνθης (μόνο του Δήμου Ξάνθης), Πέλλης, Πρέβεζας, Ρεθύμνης, Σάμου, Τρικάλων, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.

2. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2002 έως και 2026 (έτη γέννησης 1981 έως και 2005), από όλους τους νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τέταρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από τις 2 Ιανουαρίου 2025 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025.

Από 19 έως τις 21 Μαΐου 2025 καλούνται οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1α της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από την 1η Μαρτίου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2025.

Οι καλούμενοι, κατά την κατάταξή τους, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μαζί τους:

α. Το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητάς τους.

β. Το σημείωμα κατάταξης.

γ. Το ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας τους.

δ. Αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ).

ε. Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

στ. Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε δημόσιο ή νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή αντίστοιχης ειδικότητας ιδιώτη ιατρού.

ζ. Αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορονοϊού COVID-19, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών πριν από την ημέρα κατάταξής τους. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

η. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) (με φ/α της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου τον στρατεύσιμο).

θ. Οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει η ομάδα αίματός τους.

3. Οι υπόχρεοι προς κατάταξη που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και παρακολουθούνται για τουλάχιστον έξι μήνες έχουν τη δυνατότητα:

α. Να εξετάζονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς, με ραντεβού στα αντίστοιχα με την πάθησή τους εξωτερικά ιατρεία, για τη λήψη ιατρικής γνωμάτευσης, πριν την κατάταξή τους. Κατά την προσέλευσή τους στα εξωτερικά ιατρεία των στρατιωτικών νοσοκομείων να επιδεικνύουν το σημείωμα κατάταξής τους και να προσκομίζουν τον πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής τους. Εν συνεχεία θα τους επιδίδεται ιατρική γνωμάτευση από το στρατιωτικό ιατρό του νοσοκομείου, την οποία θα προσκομίζουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), προκειμένου να εξεταστούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια.

β. Εφόσον δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να εξεταστούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία, να προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση της πάθησής τους από τους θεράποντες ιατρούς κρατικών και μόνο νοσοκομείων. Αυτή η γνωμάτευση πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί συστηματικά τον εν λόγω ασθενή για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και τηρεί πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής του. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπόχρεοι προς κατάταξη να προσκομίζουν την ως άνω γνωμάτευση στην ιατρική υπηρεσία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ).

4. Περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), τις ακριβείς ημερομηνίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται για κατάταξη παρέχονται από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στο διαδικτυακό τόπο «www.stratologia.gr», μέσω του οποίου οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να εκτυπώσουν το σημείωμα κατάταξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

