Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού των υγειονομικών δομών σε όλη τη χώρα, υπεγράφη η απόφαση για την προκήρυξη 530 θέσεων ειδικευμένων ιατρών διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr ξεκινά στις 7/05/2025 και ώρα 12:00 και λήγει στις 23/05/2025 και ώρα 12:00.

«Προχωράμε στην προκήρυξη 530 θέσεων ειδικευμένων ιατρών σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στρατηγική μας για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Για την κατανομή των θέσεων λήφθηκαν υπόψη οι ελλείψεις και οι ανάγκες των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων υγειονομικών δομών επιδιώκοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, σημείωσε ο υπουργός.

Η διαμόρφωση των θέσεων έγινε έπειτα από επεξεργασία των αιτημάτων των νοσοκομείων, λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις και τις ανάγκες τους, καθώς επίσης και το σύνολο των ήδη υπηρετούντων ιατρών, μόνιμων και επικουρικών στις οικείες ειδικότητες, συμπλήρωσε η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη.

«Μέριμνά μας, όπως πάντα, είναι η ορθολογική κατανομή του ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία της χώρας, με γνώμονα την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αποτελεσματική κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων τόσο της Αττικής όσο και της περιφέρειας.

Επίσης, λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων του ν. 5063/2023 (Α΄ 184).

Οι 476 θέσεις από τις 530 αφορούν σε νοσοκομεία της περιφέρειας και ευελπιστούμε ότι τόσο οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις μας για την αναβάθμιση του δημοσίου συστήματος υγείας, όσο και τα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί θα συμβάλουν, ώστε να υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον για την κάλυψή τους», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

