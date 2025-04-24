Στον Εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθούν οι έξι συλληφθέντες -πέντε Κρητικοί και ένας από τη Χαλκίδα- για σοβαρή υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που αποκαλύφθηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης (Τμήμα Οργανωμένου, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ κλπ), όπως μεταδίδει το Cretalive.gr.

Mεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και διευθυντικό στέλεχος Δημόσιας Υπηρεσίας -πρόκειται για πολύ γνωστό Ηρακλειώτη- ενώ τα αρχαία ευρήματα, περίπου 40 στον αριθμό εντοπίστηκαν σε σπίτι στο χωρίο Ατσιπάδες Μονοφατσίου.

Οι Αστυνομικές Αρχές αλλά και ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος φέρεται να συνέδραμε στις έρευνες σε επίπεδο πληροφοριών, κάνουν λόγο για μεγάλης αξίας αρχαία αντικείμενα. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ως προς την αρχαιολογική τους αξία.

Συλληφθέντες

Εκτός από το διευθυντικό στέλεχος που συνελήφθη στο Ηράκλειο, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στις Ατσιπάδες, δύο ακόμα Κρητικοί από χωριά του Δήμου Γόρτυνας και ένας Κρητικός από την περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνου. Ο 6ος συλληφθείς είναι από Χαλκίδα.

Ο ένας εκ των συλληφθέντων βρέθηκε να κρατάει όπλο, το οποίο και κατασχέθηκε.

Οπως αναφέρει το neakriti.gr, τα αντικείμενα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είναι μεγάλης αρχαιολογικής και εμπορικής αξίας.

Η δράση του κυκλώματος είχε ήδη τεθεί υπό παρακολούθηση από αστυνομικούς της Αττικής. Οι συλληφθέντες είχαν νοικιάσει κατοικία σε περιοχή της ενδοχώρας του Ηρακλείου, την οποία είχαν μετατρέψει σε χώρο αποθήκευσης και παρουσίασης αρχαιολογικών ευρημάτων. Το συγκεκριμένο ακίνητο φέρεται να λειτουργούσε ως προσωρινό «εκθετήριο» για αγοραστές. Οι ύποπτοι έκλειναν ραντεβού με ενδιαφερόμενους συλλέκτες, προκειμένου να τους δείξουν τα ευρήματα και να διαπραγματευτούν την πώλησή τους.

Πηγή: skai.gr

