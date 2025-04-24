Τραγωδία στη Θηβών: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 13χρονη

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην οδό Θηβών, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου ένα 13χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό συνέβη στο ύψος του Ρέντη.

Ο 21χρονος οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε προκειμένου να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στην ανήλικη, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά για το 13χρονο κορίτσι, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του Ι.Χ. κρατείται και εξετάζεται από αστυνομικούς στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.