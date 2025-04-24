Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα παράσυρση της 13χρονης στου Ρέντη

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα παράσυρση του 13χρονου κοριτσιού από ΙΧ που οδηγούσε 21χρονος στου Ρέντη, έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΪ.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ο 21χρονος οδηγός κινούνταν καθοδικά στη Λεωφόρο Θηβών και φτάνοντας στη συμβολή με την οδό Καραπιτσέρη, έχασε τον έλεγχο, ανέβηκε πάνω στο διάζωμα και καρφώθηκε σε μια κολώνα, αφού είχε παρασύρει το παιδί.

Η οικογένεια της 13χρονης, που διαμένει σε άτυπους καταυλισμούς στην περιοχή, έφτασε άμεσα στο σημείο. Στις εικόνες φαίνεται οι συγγενείς να σπαράζουν στο δρόμο, στη θέα του αιμόφυρτου παιδιού.

Σημειώνεται πως η ανήλικη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν καθώς φαίνεται πως τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά.

Το σημείο του δυστυχήματος

Ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο συνελήφθη και έγινε αιμοληψία προκειμένου να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Από την Τροχαία διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα.

Πηγή: skai.gr

