Aύξηση κατά 5,9% κατέγραψαν οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών στο σύνολο της χώρας για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αντίστοιχης αύξησης 3,6% το 2022.

Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το 2023 οι τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 5,7% στην Αθήνα, 2,2% στη Θεσσαλονίκη και 6,9% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2023, οι τιμές των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας παρουσίασαν αύξηση 2,1% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2023 (προσωρινά στοιχεία).

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το β΄ εξάμηνο του 2022, οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ κατά το α΄ εξάμηνο του 2023 κατέγραψαν αντίστοιχη αύξηση 2,9%. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄ εξάμηνο του 2023 οι τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 2,9% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, κατά 0,1% στη Θεσσαλονίκη και κατά 1,3% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Για το σύνολο του 2023, τα μισθώματα γραφείων όλων των κατηγοριών σε ονομαστικούς όρους για το σύνολο της Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 6,2% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων για την Αθήνα ανήλθε σε 6,0%, για τη Θεσσαλονίκη σε 7,8% και για την υπόλοιπη Ελλάδα σε 6,1%.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2023, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας κατέγραψαν αύξηση 1,5% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2023 (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν 2,0% κατά το β΄ εξάμηνο του 2022 και 4,4% κατά το α΄ εξάμηνο του 2023 (αναθεωρημένα στοιχεία).

Οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 6,9% σε σχέση με το 2022, για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αύξησης 6,2% το 2022. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν 8,5% για την Αθήνα, 7,3% για τη Θεσσαλονίκη και 4,0% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Για το σύνολο του 2023, τα μισθώματα των καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε ονομαστικούς όρους, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 5,7% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων ήταν 6,2% για την Αθήνα, 5,3% για τη Θεσσαλονίκη και 5,2% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

