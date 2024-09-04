Στο πλαίσιο του αγώνα «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2024», που θα διεξαχθεί από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2024, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, από την Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων και ρυθμίσεων, για την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή του γεγονότος.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, -τα οποία θα εξειδικευθούν με νεότερη ανακοίνωσή μας-, αποτέλεσαν κυρίως η πρόληψη και αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων καθώς και η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα, αποσκοπώντας παράλληλα, στην ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη από σήμερα (02-09-2024), πραγματοποιούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας και συγκεκριμένα στο ύψος του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) Μαλακάσας – Σείριος, λόγω διεξαγωγής αναγνωριστικών διαδρομών της Υπερειδικής Διαδρομής (σχετ. από 01-09-2024 Δελτίο Τύπου).

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το σπουδαίο αυτό γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι αρκετά σημαντικό για τη χώρα μας και για το λόγο αυτό η διασφάλιση της διοργάνωσής του καθώς και η ασφάλεια όλων των πολιτών, αποτέλεσε εξ αρχής πρώτιστη προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνομία.

Έτσι, προς την κατεύθυνση αυτή παρακαλούμε τους οδηγούς προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα, να συνεργάζονται και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων, ώστε αυτή η σημαντική για τη χώρα μας εκδήλωση να διεξαχθεί ομαλά και με ασφάλεια.

