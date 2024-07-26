Στον «Σείριο» η υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2024

Πλατεία Συντάγματος, ΟΑΚΑ, Πλατεία Νερού. Τρία εμβληματικά σημεία της Ελλάδας που χαρακτήρισαν τα πρόσφατα ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έρχονται να δώσουν τη σκυτάλη σε ακόμα μία πρωτοποριακή όσο και απρόσμενη τοποθεσία για την υπερειδική διαδρομή του 2024. Την αποκάλυψη του σημείου της EKO Super Special Stage έκανε μέσα από την πασίγνωστη γέφυρα του ΣΕΑ Σείριος ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού. Ο κ. Γιάννης Βρούτσης, καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους, επεσήμανε: «Σε μια χρονιά που ο Αθλητισμός αναβαθμίστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τοποθετώντας το Υπουργείο Αθλητισμού στη φιλόξενη “οικογένεια” της Παιδείας, δεν εφησυχάσαμε».

Αξίζει να αναφερθεί ότι εγχείρημα ανάλογο της φετινής EKO Super Special Stage δεν έχει επιχειρηθεί από καμία διοργανώτρια χώρα σε αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA, κάτι που δεικνύει έμπρακτα το παραπάνω σχόλιο.

Η υπερειδική διαδρομή, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, θα είναι κάτι πρωτοποριακό. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα εκκινούν πάνω στο κατάστρωμα του αυτοκινητόδρομου, ένα με κατεύθυνση προς Αθήνα και το άλλο προς Λαμία. Πηδώντας πάνω από το διαχωριστικό στηθαίο μέσω ειδικά διαμορφωμένης ράμπας, θα συνεχίζουν στο άλλο ρεύμα κατεύθυνσης, καλύπτοντας μια διαδρομή 3,2 χλμ. Τμήμα της διαδρομής θα περνά μέσα από το πάρκινγκ του ΣΕΑ Σείριος στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ κατά μήκος της χάραξής της θα υπάρχουν τεχνητά εμπόδια.

Κατά το χαιρετισμό του ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού τόνισε: «Μια υπερειδική διαδρομή συνήθως δεν κρίνει το αποτέλεσμα ενός αγώνα, χαρακτηρίζει όμως τη θέληση των οργανωτών να δώσουν κάτι μοναδικό στους θεατές. Αυτό ακριβώς είναι το πλάνο μας, αφού αξιολογήσαμε το σημείο ως ιδανικό για την πρόσβαση του κοινού. Ο χώρος είναι κυριολεκτικά άπλετος, ενώ η παρουσία στο σημείο τριών σπουδαίων χορηγών μας, της ΕΚΟ, του Κωτσόβολου και της Νέας Οδού, αποτελεί μια μοναδική συγκυρία που εγγυάται το αρτιότερο δυνατό αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα, ο χώρος μάς δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε παράλληλες δραστηριότητες πέρα από το καθαρά αγωνιστικό στοιχείο, πάντα με τον θεατή στο επίκεντρο».

Σε αυτό το πλαίσιο θα διοργανωθεί μια συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, η οποία θα ανοίξει την EKO Super Special Stage. Τόσο η Υπερειδική όσο και η συναυλία θα διεξαχθούν με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους θεατές, καθώς δε θα υπάρχει εισιτήριο. Δύο ημέρες νωρίτερα, την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, στη Λαμία, και ειδικότερα στην Πανελλήνια Έκθεση, όπου και το ΕΚΟ Service Park και το Αρχηγείο του αγώνα, η τελετή εκκίνησης θα συνδυαστεί με ακόμα μία συναυλία, και πάλι με ελεύθερη είσοδο. Κάπως έτσι η σκυτάλη θα περάσει στους πρωταγωνιστές του αγώνα, στα πληρώματα, τα οποία φέτος θα έχουν ένα αρκετά δύσκολο έργο να διαχειριστούν: μια μεγάλη πρώτη ημέρα με τρεις εμβληματικές ειδικές διαδρομές (επαναλαμβανόμενες), ένα απαιτητικό Σάββατο χωρίς ενδιάμεσο σέρβις και μια Κυριακή που, αν και μικρότερη, θα αποτελέσει το κρίσιμο βήμα για αυτόν που τελικά θα προσθέσει στο παλμαρέ του την πολυπόθητη νίκη στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Παρών στην εκδήλωση για την παρουσίαση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2024, όπως κάθε χρόνο, ήταν ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σχολίασε: «Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσοι συντέλεσαν στη διοργάνωση της φετινής εκδήλωσης. Ένα στοίχημα που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε χρόνο εξελίσσεται. Το δημόσιο κάθε χρόνο θα στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες, με τόσο μεγάλο αποτύπωμα εντός και εκτός Ελλάδας. Ειδικότερα ο αγώνας, αποτελεί μία σπουδαία ευκαιρία για να αναδείξουμε και την ασφάλεια των δρόμων μας».

Από την πλευρά των χορηγών του αγώνα, χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ. Κώστας Σταματάκης, μέλος του executive board της «Κωτσόβολος», Ροδιανός Αντωνακόπουλος, CEO της «Νέας Οδού», Hermann Riedl, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Toyota Hellas, και η κ. Χριστίνα Μηλιαράκη, Διευθύντρια Marketing Εγχώριας Εμπορίας (ΕΚΟ) του ομίλου HELLENiQ ENERGY.

Ειδικότερα η κ. Μηλιαράκη σημείωσε: «Όλοι εμείς στην ΕΚΟ είμαστε υπερήφανοι που το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για τέταρτη συνεχή χρονιά είναι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, όπως επίσης και για την επέκταση της συνεργασίας μας με το Υπουργείο Αθλητισμού και τη Motorsport Greece και για τα επόμενα τρία χρόνια! Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τον Σεπτέμβριο στην ΕΚΟ Υπερειδική Διαδρομή στον Σείριο, στο ΕΚΟ Service Park στη Λαμία και στις μοναδικές χωμάτινες διαδρομές, που θα προσφέρουν όπως πάντα στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού -και όχι μόνο- μοναδικές εμπειρίες».



