ΔΕΘ 2024: Escape rooms και παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας το περίπτερο ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει δυναμικά στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προσκαλώντας όλους τους πολίτες να επισκεφθούν το περίπτερό της και να γνωρίσουν από κοντά τις πολυδιάστατες δράσεις και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ασφάλεια και την προστασία της κοινωνίας μας.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, φέτος, το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες να γίνουν «Ερευνητές σκηνής εγκλήματος για μια μέρα» μέσω του ειδικά σχεδιασμένου escape room.

Σε αυτόν τον διαδραστικό χώρο, με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού του Τμήματος Εξερευνήσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να λύσουν ένα υποθετικό έγκλημα - την κλοπή ενός αρχαίου αγαλματιδίου από μουσείο. Χρησιμοποιώντας μεθόδους και εργαλεία εγκληματολογίας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μυστικά της διερεύνησης εγκλημάτων και να βιώσουν τη συναρπαστική εμπειρία της επίλυσης ενός μυστηρίου.

Επιπλέον, η Ελληνική Αστυνομία προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR) που έχουν αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Με τα γυαλιά VR, οι επισκέπτες - και ειδικότερα οι μικρότερης ηλικίας - θα μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ώστε μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον να μάθουν πώς να προστατεύονται από τις σύγχρονες απειλές του κυβερνοχώρου. Αυτή η εμπειρία συνδυάζει τη διασκέδαση με την εκπαίδευση, κάνοντας την πρόληψη του ηλεκτρονικού εγκλήματος προσιτή και ενδιαφέρουσα για όλους.

Πέρα από τις παραπάνω δράσεις, το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας στη ΔΕΘ 2024 θα προσφέρει μια σειρά από ενημερωτικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικό υλικό και διαδραστικές δραστηριότητες που καλύπτουν θέματα όπως η ενδοοικογενειακή βία, η αθλητική βία, η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η οδική ασφάλεια, καθώς και ζητήματα προστασίας, κακοποίησης και παραβατικότητας ανηλίκων.

Όπως κάθε χρόνο, στα παιδιά που θα επισκεφτούν το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, καθώς και αναμνηστικά δώρα και άλλες εκπλήξεις.

Ημερομηνίες και Ώρες Λειτουργίας Περιπτέρου: Από 7 έως 15 Σεπτεμβρίου, από 16:00 έως 22:00 τις καθημερινές και από 10:00 έως 22:00 το Σαββατοκύριακο.

