Χίος: Αποκλεισμένη η παραλία της Αγίας Φωτεινής για εξακρίβωση αγνώστου αντικειμένου

Αποκλεισμένο είναι από χθες Δευτέρα τμήμα της παραλίας της Αγίας Φωτιάς στη Χίο, καθώς λουόμενος εντόπισε 25 μέτρα από την ακτή στον βυθό αντικείμενο, που το περιέγραψε ως νάρκη.

Με δεδομένο αυτό το Λιμεναρχείο εφάρμοσε τα πρωτόκολλα ασφαλείας, που προβλέπουν κατάδυση για ανάσυρση του υπόπτου αντικειμένου, που πιθανότατα είναι βάση ομπρέλας, που παρασύρθηκε από την παραλία στον θαλάσσιο χώρο.

