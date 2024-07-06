Πυροσβεστική: 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, με 8 από αυτές να είναι δύσκολες στη διαχείρισή τους. Ωστόσο οι πυροσβέστες και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με τη συνδρομή των εναέριων μέσων κατάφεραν να τις αντιμετωπίσουν το πολύ μέσα σε 3 ώρες.
Πιο συγκεκριμένα:
Στις 10:15 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον Όλυμπο στη θέση Κοπανοπούλα. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 οχήματα και 1 Ε/Π και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται μια μικρή εστία.
Στις 11:00 πυρκαγιά στην Ελλοπία Βοιωτίας. Επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΕ 1 ΩΡΑ.
Στις 12:09 ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στο Μανταμάδο Λεσβου. Επιχείρησαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 10 εναέρια μέσα (9 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο). Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν και εθελοντικές ομάδες. Μετά από 3 ώρες δεν είχε ενεργό μέτωπο.
Στις 14:00 πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Αριοχώρι Μεσσηνίας. Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Ελέγχθηκε μέσα σε 3 ώρες.
Στις 14:41 εκδηλώθηκε φωτιά σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή, στη συμβολή των οδών Χελιδονούς και Ανοίξεως στην Κηφισιά. Επιχειρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες. Ελεγχθηκε σε 20 λεπτά.
Στις 14:50 σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φιλιππιάδα, στην περιοχή Γέφυρα Καλογήρου -Ζήρου, όπου εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές. Αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες.
Στις 16:18 φωτιά σε δασική έκταση στην Τερψιθέα Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία. Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος,10 οχήματα, και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. Ελέγχθηκε μέσα σε 40 λεπτά.
Στις 17:19, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, στη θέση Ρουπάκι. Επιχείρησαν 38 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Η φωτιά δεν είχε ενεργό μέτωπο 20 λεπτά μετά την εκδήλωσή της.
