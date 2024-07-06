Άντζελα Γκερέκου: Μνημόσυνο για τα 3 χρόνια από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου

Τρία χρόνια συμπληρώνονται στις 19 Ιουλίου από την ημέρα που ο Τόλης Βοσκόπουλος έφυγε από τη ζωή.

Ήταν 19 Ιουλίου του 2021 όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του από ανακοπή στην ηλικία των 81 ετών. Είχε διακομιστεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας λίγες ημέρες νωρίτερα -στις 11 Ιουλίου- με ασθενοφόρο λόγω αναπνευστικής δυσχέρειας.

Ο χαμός του πρίγκιπα του λαικού τραγουδιού βύθισε σε πένθος την οικογένειά του, τη σύζυγό του Άντζελα Γκερέκου και την κόρη τους Μαρία Βοσκοπούλου.

Η Άντζελα Γκερέκου μάλιστα όλο τον χρόνο που ακολούθησε κάθε μήνα που περνούσε δημοσίευε και μια κοινή τους φωτογραφία μετρώντας τους μήνες που δεν τον είχε πια δίπλα της.

Πριν από λίγη ώρα η ηθοποιός και πολιτικός ανακοίνωσε δημόσια και το επερχόμενο μνημόσυνο για τον άνθρωπό της. Στις 14 Ιουλίου στο Α Νεκροταφείο.

Για όλους όσοι τον αγάπησαν.

