Η πρώτη καταβολή κρατικής αρωγής πραγματοποιήθηκε σήμερα προς τους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές της 11ης Αυγούστου 2024 σε περιοχές της περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, πιστώθηκαν 542.781,51 ευρώ σε 121 δικαιούχους με τη μορφή πρώτης αρωγής, μετά την υποβολή των πρώτων αιτήσεων στην πλατφόρμα arogi.gov.gr.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, καταβλήθηκαν 522.781,51 ευρώ σε 114 ιδιοκτήτες ακινήτων, με τη μορφή πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, μετά από διασταυρώσεις των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα arogi.gov.gr, από την γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, διενεργήθηκε πληρωμή ύψους 20.000 ευρώ προς 7 επιχειρήσεις με τη μορφή πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης, μετά από διασταυρώσεις με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής.

Παράλληλα, η διαδικασία των διασταυρώσεων των στοιχείων που υποβάλλονται μέσα από την πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, θα συνεχιστεί ανάλογα με την πορεία υποβολής νέων αιτήσεων, ώστε να ακολουθήσουν νέες καταβολές.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της ενίσχυσης πρώτης αρωγής μέσω του arogi.gov.gr για τις πρόσφατες πυρκαγιές, χορηγούνται:

Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής σε ιδιοκτήτες, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιρίων που υπέστησαν βλάβες από τις πυρκαγιές, τα οποία χαρακτηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως επικίνδυνα για χρήση («κόκκινα») ή ως προσωρινά ακατάλληλα για χρήση («κίτρινα»), με το ποσό της πρώτης αρωγής να ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ή σε 5.000 ευρώ, αντίστοιχα. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής γίνεται κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων των αιτούντων πρώτης αρωγής με τα στοιχεία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. Πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης σε πληγείσες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, καθώς και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ανάλογα με το επίπεδο της ζημιάς, με το ποσό της πρώτης αρωγής να ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για σοβαρές ζημιές και 4.000 ευρώ για πολύ σοβαρές ζημιές στα στοιχεία ενεργητικού τους. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής γίνεται κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων των αιτούντων πρώτης αρωγής με τις αιτήσεις πληγεισών επιχειρήσεων που έχουν υποβληθεί στην περιφέρεια για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σχετική απόφαση οριοθέτησης και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, μετά την υποβολή του σχετικού φακέλου. Αντίστοιχα, το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης συμψηφίζεται με το τελικό ποσό επιχορήγησης, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο arogi.gov.gr για τη χορήγηση ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής από ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων και πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης από πληγείσες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, θα παραταθεί ως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024.

«Η γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει το έργο της, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη των πολιτών αλλά και της οικονομικής ζωής των περιοχών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 11ης Αυγούστου 2024», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.