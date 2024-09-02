Φθορές σε υπηρεσιακό όχημα του ΣΔΟΕ φέρεται να προκάλεσε εργαζόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όταν κλιμάκιο του Σώματος πήγε να διενεργήσει οικονομικούς έλεγχους σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παραθαλάσσια περιοχή της βορειοανατολικής Χαλκιδικής.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι και καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 25χρονου εργαζόμενου για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Για την ίδια υπόθεση αναζητείται, στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ο προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού, ως ηθικός αυτουργός στην καταγγελλόμενη πράξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

