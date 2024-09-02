Πριν από, περίπου, δύο μήνες στο skai.gr είχαμε γράψει για μια αδικία που αφορά χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι χάνουν τον διορισμό εξαιτίας μιας στρέβλωσης που το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει άμεσα να διορθώσει.

Σύμφωνα με τον νόμο 4589/2019 αναγνωρίζεται δικαίωμα διορισμού σε εκπαιδευτικούς με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία από την ιδιωτική εκπαίδευση, μόνον εφόσον έχουν υπηρετήσει στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές για τουλάχιστον 2 «πλήρη διδακτικά έτη», όπου «πλήρες» διδακτικό έτος ορίζεται για τη Δευτεροβάθμια οι 10 μήνες και για την Πρωτοβάθμια οι 9 μήνες και 21 ημέρες.

Ωστόσο, χιλιάδες εκπαιδευτικοί χάνουν το δικαίωμα του διορισμού τους, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, αλλά και η ΟΙΕΛΕ (Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας), καθώς για μόλις 3 ημέρες δεν συμπληρώνεται η διετία.

Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί, που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος σχολικού έτους εργάζονταν κανονικά, η απόφαση των προσλήψεων ανακοινώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, αντί να ανακοινωθεί έστω την 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να ξεκινήσει να προσμετράται η προϋπηρεσία τους από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες εκπαιδευτικοί να βρίσκονται «εκτός» προσλήψεων, επειδή τους λείπουν ελάχιστες ημέρες προϋπηρεσίας και δεν μπορούν να συμπληρώσουν την πολυπόθητη διετία.

Το συγκεκριμένο ζήτημα είχε αναδείξει η ΟΙΕΛΕ με ανακοίνωσή της, ενώ υπάρχει και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το 2012 που δικαιώνει τους εκπαιδευτικούς.

Δείτε εδώ τη γνωμοδότηση

«Ένα από τα βασικά αιτήματα της Ομοσπονδίας την τελευταία πενταετία είναι η κατάργηση της ρύθμισης της προαναφερθείσας διάταξης. Επειδή, όμως, δεν τρέφουμε αυταπάτες και γνωρίζουμε ότι απέναντί μας έχουμε ισχυρούς ''αντιπάλους'', ζητούμε, εάν δεν καταργηθεί η απαράδεκτη αυτή ρύθμιση, τουλάχιστον να εφαρμόζεται με τη βούληση του νομοθέτη. Να έχει διδάξει κάποιος δύο έτη και όχι να καταδικάζεται υπηρεσιακά, ηθικά και οικονομικά για 3 ή 4 ημέρες, επειδή το κράτος κάνει οικονομίες! Επομένως, είτε να γίνονται (όπως θα έπρεπε) οι διορισμοί την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου, είτε να αναγνωρίζεται η διδακτική διετία από την ημέρα έναρξης του διδακτικού (όχι του σχολικού) έτους», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ΟΙΕΛΕ.

