Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τις μεσημβρινές ώρες σε αλπικό σημείο στη θέση Σταυρός του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική, για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ μαζί με 3 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.
Στις φλόγες βρίσκεται και η παραλία της αρχαίας Πύδνας στην Πιερία, όπου στη μάχη έχουν ριχτεί 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ μαζί με 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, μαίνεται και το μέτωπο του Κάμπου Λακωνίας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά.
