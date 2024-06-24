Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω εκτροπής οχήματος επικρατεί μια δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, υπήρξε εκτροπή μοτοσυκλέτας στο ύψος του Ηρακλείου κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στις δεξιές λωρίδες στο συγκεκριμένο σημείο.

