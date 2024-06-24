Λογαριασμός
Συμφόρηση στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω εκτροπής οχήματος

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Αττική Οδός

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω εκτροπής οχήματος επικρατεί μια δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, υπήρξε εκτροπή μοτοσυκλέτας στο ύψος του Ηρακλείου κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στις δεξιές λωρίδες στο συγκεκριμένο σημείο.

TAGS: Αττική Οδός Μεταμόρφωση
