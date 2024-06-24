Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το μεσημέρι σε ισόγειο εγκαταλελειμμένου καταστήματος επί της οδού Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, δεν κινδύνευσε κανένα άτομο από τα γύρω οικήματα, ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και το ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων, που είχε διακοπεί από το ύψος της οδού Κυψέλης έως την οδό Σπετσών.

Πηγή: skai.gr

