Σε πλήρη ετοιμότητα τίθενται από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και για όσο χρειαστεί, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων εν όψει του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ την πρωτεύουσα, ανεβάζοντας τον υδράργυρο σε υψηλά επίπεδα.

Ενεργοποιούνται μέτρα και δράσεις για την προστασία των πολιτών, των αστέγων, την ασφάλεια των χώρων πρασίνου, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Ανοιχτές θα παραμένουν καθημερινά από τις 9.00 έως τις 21:00 οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας. Οι επτά εστίες δροσιάς βρίσκονται στα σημεία:

1. Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη και Δύμης

τηλ. 210 8223946

2. Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15

τηλ. 210 9240403

3. Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4

τηλ. 210 3423716

4. Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & Άστρους

τηλ. 210 5140877

5. Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372

τηλ. 210 2012334

6. Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου

τηλ. 210 8815877

7. Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος

τηλ. 210 6459890

Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων ενεργοποιούν τη «Γραμμή Καύσωνα». Όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να καλούν καθημερινά από τις 8.30 π.μ. έως τις 7.30 μ.μ. στο 210 3638049 για να λάβουν συμβουλές και οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Οι ομάδες streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), οι οποίες αποτελούνται από κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους, θα βρίσκονται επί ποδός σε δύο βάρδιες προσφέροντας στους άστεγους της πόλης πλήρη γεύματα, μπουκαλάκια με δροσερό νερό, καφέ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκεται σε ετοιμότητα διαθέτοντας εποχούμενη περιπολία στον Λόφο Λυκαβηττού, καθώς και έλεγχο για την από αέρος επιτήρηση μέσω Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ - Drone).

Τέλος, το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση τυχόν άλλων υπηρεσιών (Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λπ.) αν παραστεί ανάγκη έγκαιρης επέμβασης.

Επικουρικά λειτουργούν:

- Ιστοσελίδα αφιερωμένη στην προστασία και την υποστήριξη των κατοίκων της πόλης για τις ημέρες του καύσωνα (https://coolathens.cityofathens.gr)

- Δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα EXTREMA Global με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τη θερμοκρασία και την κατηγορία καύσωνα της ημέρας με ανάλογες οδηγίες προφύλαξης. Υποδεικνύει σε χάρτη τα κοντινότερα δροσερά σημεία (όπως σιντριβάνια, πάρκα), τις πιο δροσερές διαδρομές για κάθε προορισμό μέσω σκιερών, δενδροσκέπαστων δρόμων, και ενημερώνει για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης. Παρέχει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης του ρίσκου ευάλωτων συνανθρώπων μας ώστε να ενημερωθούν για να μείνουν ασφαλείς. Η εφαρμογή λειτουργεί σε έξι γλώσσες και έχει ενσωματωμένες τις θέσεις δημοφιλών αξιοθέατων και μουσείων της πόλης.

Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 150 ποτίστρες στις γειτονιές της πόλης.

Με δεδομένες τις υψηλές θερμοκρασίες και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, παρακαλούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 π.μ. και 5 μ.μ., καθώς η αποκομιδή τους θα πραγματοποιείται μόνο τις πρωινές και νυχτερινές ώρες. Βάσει εγκυκλίων κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των προγραμμάτων και στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για την αποφυγή δυσλειτουργιών στην πόλη.



