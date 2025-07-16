Πυρκαγιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή Πλατύ-Κατερίνη: Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία

Διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Πλατύ-Κατερίνη, σήμερα το μεσημέρι, από τις 12:54 έως τις 13:58, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1597 (Θεσσαλονίκη-Λάρισα) με 55 επιβάτες, παρέμεινε προσωρινά στον ΣΣ Πλατέως και η αμαξοστοιχία 1596 (Λάρισα-Θεσσαλονίκη) με 28 επιβάτες στον ΣΣ Κατερίνης.

Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οι παραπάνω αμαξοστοιχίες προωθήθηκαν στον τελικό τους προορισμό με καθυστέρηση, ενώ αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση και των υπολοίπων δρομολογίων, που επηρεάστηκαν από τη διακοπή της κυκλοφορίας.

«Η Hellenic Train και το προσωπικό της παρέμειναν στο πλευρό των επιβατών, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια και φροντίζοντας να περιοριστεί όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία τους» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

