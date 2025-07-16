Τραγωδία στη Χαλκιδική: Μωρό 13 μηνών πνίγηκε από φαγητό

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Χαλκιδική, με ένα αγοράκι 13 μηνών να χάνει τη ζωή του, αφού πνίγηκε από φαγητό.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χτες, στις 6 το απόγευμα, ενώ η οικογένεια από τη Σερβία βρίσκονταν σε κατάστημα στον Όρμο Παναγιάς.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε άμεσα στο σημείο και μετέφερε αρχικά το παιδάκι στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή, το παιδάκι δεν τα κατάφερε και κατέληξε το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής ενώ προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Πολυγύρου.

Πηγή: skai.gr

