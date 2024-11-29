Ο πόλεμος -κατά κύριο λόγο- στην Ουκρανία και η συζήτηση, η οποία έχει ανοίξει για έναν Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμη και για χρήση πυρηνικών, έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση σε όλον τον πλανήτη, με αποτέλεσμα κυβερνήσεις ακόμη και μεγάλων κρατών, όπως η Γερμανία, να προχωρούν στην κατάρτιση σχεδίου για την προστασία των πολιτών, προετοιμάζοντας καταφύγια και ενημερώνοντας για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Η Ελλάδα προετοιμάζεται επίσης για κάθε ενδεχόμενο, ωστόσο οι ιδιώτες φαίνεται να έχουν αναλάβει πιο... προχωρημένες πρωτοβουλίες, κατασκευάζοντας πυρηνικά καταφύγια, στην περίπτωση που οι ηγέτες του κόσμου επιλέξουν την τρέλα της... καταστροφής. Ο Θωμάς Χούσος, ιδιοκτήτης εταιρείας που ειδικεύεται στην κατασκευή πυρηνικών εγκαταστάσεων, αποκάλυψε στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Βασίλη Κουφόπουλο, ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πρότζεκτ κατασκευής πυρηνικών καταφυγίων στην Αττική, ενώ υπάρχει συζήτηση για ένα ακόμα στην επαρχία.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ενεργά πρότζεκτ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και υπάρχει και ακόμα μία συζήτηση με πελάτη στην επαρχία για κατασκευή του τρίτου καταφυγίου», αποκαλύπτει ο Θωμάς Χούσος και συνεχίζει:

«Από ιδιώτες βεβαίως. Το σκέφτονται σοβαρά. Βλέπουν την επικαιρότητα, αλλά δεν είχαν τον τρόπο. Δεν ήξεραν πού να απευθυνθούν εδώ και αρκετό καιρό. Γιατί αυτό δεν είναι της τελευταίας εβδομάδας ή του τελευταίου μήνα. Είναι αρκετό καιρό και σιγά σιγά βρίσκουν τον δρόμο και προχωράνε στις σχετικές κατασκευές».

Τι περιλαμβάνει η κατασκευή ενός πυρηνικού καταφυγίου

Πόσα μέτρα κάτω από τη γη τοποθετείται ένα πυρηνικό καταφύγιο και τι περιλαμβάνει η κατασκευή του;

«Ένα πυρηνικό καταφύγιο μπορεί να βρίσκεται δύο μέτρα ή και πολλά περισσότερα κάτω από τη γη, αναλόγως από τι θέλει να προστατευτεί κάποιος. Για ένα τυπικό οικιακό καταφύγιο, το βάθος μπορεί να είναι δύο με τρία μέτρα. Κατασκευάζεται από ενισχυμένο μπετόν και περιλαμβάνει ειδικές πόρτες, οι οποίες προστατεύουν από τα ωστικά κύματα και τη ραδιενέργεια. Το ίδιο και το σύστημα εξαερισμού. Προστατεύει και από τα ωστικά κύματα με ειδικές βαλβίδες, αλλά φιλτράρει και 100% τον εισερχόμενο αέρα στον χώρο του καταφυγίου από βιοχημικούς παράγοντες και ραδιενεργά κατάλοιπα. Αυτά τα φίλτρα μπορούν να λειτουργούν για μήνες. Δεν είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει για μία μέρα, ή για μία βδομάδα και θα πρέπει να αλλαχθεί. Είναι κατασκευασμένα για να μπορούν να δουλεύουν ασταμάτητα για μήνες» εξηγεί ο κ. Χούσος.

Όσον αφορά τον χώρο που θα έχει διαθέσιμο ο ιδιώτης και η οικογένειά του...

«Ένα τυπικό καταφύγιο μπορεί να διαθέτει ένα ενιαίο δωμάτιο στο οποίο θα βρίσκεται ο αριθμός των ατόμων που θέλουμε να προστατεύσουμε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορεί να κατασκευαστεί κάτι το οποίο να είναι σαν ένα διαμέρισμα, απλά να είναι υπόγειο και να είναι σφραγισμένο. Αυτό δηλαδή είναι καθαρά θέμα των αναγκών και των προδιαγραφών που θέτει ο καθένας».

Προμήθειες σε νερό και τροφή

«Υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές και νερό, το οποίο έχει διάρκεια ζωής 10 έτη και μπορεί να βρίσκεται μέσα στο καταφύγιο. Για το θέμα της αποχέτευσης συνήθως στα απλά καταφύγια έχουμε ξηρή τουαλέτα ή χημική σε μία θυρίδα ή μπορεί κάποιος να έχει θέσει υψηλότερα τον πήχη των προδιαγραφών και να υπάρχει αποχετευτικό σύστημα σφραγισμένο.»

Πώς γίνονται, όμως, οι προμήθειες των τροφίμων και του νερού;

Γίνονται αμέσως μετά ή και λίγο πριν την κατασκευή του καταφυγίου και τοποθετούνται μέσα στο καταφύγιο. Υπάρχει, όμως, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καθώς έχουν ημερομηνία λήξης 10 χρόνια.

«Με τα ελληνικά δεδομένα δεν υπάρχει άδεια για καταφύγιο. Το καταφύγιο είναι ένας απλός χώρος, μία αποθήκη που κατασκευάζεται για να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο σκοπό. Πρόκεται για ένα θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία και να δώσει ίσως και κίνητρα στους πολίτες για την κατασκευή των καταφυγίων. Υπάρχει ένα κενό το οποίο μπορεί να καλυφθεί με κάποιες οδηγίες από την πολιτεία. Και να δοθούν ενδεχομένως και κάποια αντισταθμιστικά οφέλη στο να κατασκευάσουμε ένα καταφύγιο», πρόσθεσε ο κ. Χούσος.

Πόσο πάει το... τετραγωνικό ενός πυρηνικού καταφυγίου;

«Δεν θα σας μιλήσω με το τετραγωνικό, διότι αυτό είναι καθαρά θέμα των προδιαγραφών που θέτει ο καθένας. Ένας πολίτης, ο οποίος θέλει σε μία νεόδμητη μονοκατοικία να κατασκευάσει ένα καταφύγιο, θα μπορούσε να υπολογίσει ένα έξτρα κόστος περίπου 60 με 70.000 ευρώ. Αλλά βέβαια αυτό εάν το μεταφέρουμε σε μία πολυκατοικία, το κόστος επιμερίζεται στους 10, 15, 20 ιδιοκτήτες καθιστώντας το πολύ πιο προσβάσιμο.

Επίσης, είναι ένα θέμα το οποίο συζητούν διάφοροι πολίτες, οι οποίοι έχουν παλιά καταφύγια σε παλιές μονοκατοικίες και θέλουν να τα αναβαθμίσουν εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτοί οι χώροι μπορεί να κατασκευαστούν και για χρήση καταφυγίου. Εννοείται θα πρέπει να υπάρξει μελέτη από μηχανικό. Δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα και να βάλει ό,τι θέλει, αλλά σε γενικές γραμμές γίνονται τα πάντα και δεν είναι κάτι που απευθύνεται στους πολύ πλούσιους» κατέληξε ο κ. Χούσος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.