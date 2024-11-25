Οι απειλές του Πούτιν θέτουν σε εγρήγορση τη Δύση. Την ίδια ώρα, η γερμανική αρχή Πολιτικής Προστασίας φαίνεται ότι σχεδιάζει ένα εκτεταμένο πλάνο ανακατασκευής των καταφυγίων σε όλη τη χώρα.
Πρόκειται για μετατροπή ενδεχομένως σε καταφύγια σταθμών του μετρό, αλλά επίσης και δημοσίων κτιρίων, καθώς επίσης και μιας ειδικής εφαρμογής η οποία σε ενδεχόμενο επιθετικού πολέμου θα ενημερώνει τους πολίτες για το πού υπάρχουν καταφύγια στη Γερμανία. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο σχέδιο δίνονται κίνητρα και σε ιδιώτες σπιτιών να αναδιαμορφώσουν υπόγεια γκαράζ ή και αποθήκες σε καταφύγια για το ενδεχόμενο ενός επιθετικού πολέμου.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έχει πει και στο παρελθόν πολλές φορές ότι η Γερμανία πρέπει να καταστεί ετοιμοπόλεμη μέχρι το 2029.
