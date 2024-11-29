Συνελήφθη αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών

Συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης αρμόδιου ανακριτή, 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, από τα οποία οι 2 είναι επίσης αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, για αδικήματα που αφορούν στην υποστήριξη και δράση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι παραπάνω κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, ναρκωτικά, υπόθαλψη, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ προηγήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη διερεύνηση καταγγελίας, ενώ περιήλθαν πληροφορίες από την Europol αναφορικά με κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω εφαρμογών που σχετίζονται με την υπόθεση, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας και μελέτης αστυνομικών και δικαστικών Αρχών της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, μέσω Κοινής Ομάδας Ερευνών.

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας από την γαλλική Αρχή κατά του οργανωμένου εγκλήματος JUNALCO, προέκυψε η ύπαρξη διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και η διασύνδεση των μελών της με αστυνομικούς που υπηρετούσαν σε Υπηρεσία της Αττικής.

Από τη συσχέτιση και αξιολόγηση των δεδομένων που περιήλθαν, σε συνδυασμό με το λοιπό προανακριτικό υλικό, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι ως εμπλεκόμενοι, με σημαντικούς ρόλους, στο διεθνές δίκτυο που προμηθευόταν, συσκεύαζε, εισήγαγε, αποθήκευε και τελικά διακινούσε στην ελληνική επικράτεια, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κάνναβης και κοκαΐνης).

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η εμπλοκή του συλληφθέντα αξιωματικού αφορά διαρροή πληροφοριών σχετιζόμενων με υπηρεσιακά ζητήματα και διαδικασίες, ενώ πιστοποιήθηκε ο μηνιαίος χρηματισμός του, προκειμένου να ενημερώνει και να καλύπτει την παράνομη δραστηριότητα του δικτύου ώστε να αποφεύγεται η σύλληψή τους.

Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, επιχειρούσε να προμηθεύεται, σε μηνιαία βάση και για λογαριασμό τρίτου, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, καθώς και να εντάξει στην παράνομη δραστηριότητα του δικτύου άτομα του κύκλου επαφών του.



Για τους μη συλληφθέντες αξιωματικούς, έχει πιστοποιηθεί ότι υποβοηθούσαν το δίκτυο με διαδικασίες συγκάλυψης, μέσω πράξεων που ενέχονται στην παράβαση καθήκοντος, καθώς και με διαρροή πληροφοριών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

