Κρήτη: Πήγαν διακοπές στην Κωνσταντινούπολη και κατέληξαν στη φυλακή

Πενηντάχρονη, σύμφωνα με καταγγελία που δημοσιεύτηκε στο neakriti.gr, έχει εγκλωβιστεί στην Κωνσταντινούπολη, περιμένοντας να γίνει μία δίκη για κλοπή που υποστηρίζει ότι δε διέπραξε.

Για την περιπέτεια και για την εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη, που εξελίχθηκε σε εφιάλτη μίλησε η 50χρονη Ρεθυμνιώτισα στην ΚΡΗΤΗ TV.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια 50χρονη μητέρα και η 22χρονη κόρη της, μαζί με μια φίλη τους, την περασμένη Παρασκευή αγόραζαν μαντήλες ώστε να μπουν στην Αγία Σοφία και η γυναίκα έβαλε κατα λάθος στην τσάντα της το κινητό του μαγαζάτορα.

Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας απίστευτος Γολγοθάς για την οικογένεια.

Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο όπου κοιμήθηκαν στο πάτωμα χωρίς να γνωρίζουν τι θα τους συμβεί.

Τρεις ημέρες πέρασε η 22χρονη κόρη σε hot spot μέχρι να απελαθεί, χωρίς η μητέρα της να γνωρίζει τι της έχει συμβεί.

Η 50χρονη γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη αλλά βρίσκεται εγκλωβισμένη στην Τουρκία αναμένοντας τη δίκη η οποία μπορεί να γίνει μετά από μήνες, με το σύζυγο της να ζητά κρατική παρέμβαση για να επιστρέψει ασφαλής στην Ελλάδα με εγγύηση.

Ο σύζυγος της αγωνιά καθημερινά καθώς η γυναίκα φαίνεται πως αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας.

Ο Τούρκος επιχειρηματίας απέσυρε τη μήνυση, ενώ σύμφωνα με τη δικογραφία θεωρεί κι ο ίδιος πως έγινε λάθος, γεγονός κατά πάσα πιθανότητα γίνεται διακριτό και από το βιντεοληπτικό υλικό.

«Έχω τρομοκρατηθεί»

Η γυναίκα και ο σύζυγός της μίλησαν για την περιπέτεια δίχως τέλος που βιώνουν.

Η 50χρονη Ρεθυμνιώτισα περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που περνάει στην Τουρκία τονίζοντας πως πιστεύει ότι η παραμονή της θα παραταθεί για μερικές μέρες εκεί.

«Σήμερα πήγα πάλι στην Πρεσβεία, με σκοπό να καταβάλλω μία χρηματική εγγύηση και να επιστρέψω όταν οριστεί το δικαστήριό μου. Μετά από 4 ώρες ξαναπήγα αφού δε μου απάντησαν άμεσα. Μου είπαν ότι γίνεται, ωστόσο πρέπει πρώτα να οριστεί το δικαστήριο. Όταν μάθουμε ποιος δικαστής θα αναλάβει την υπόθεσή μου θα μπορούμε να υποβάλλουμε αίτημα για εγγύηση. Η δικηγόρος μου είπε ότι από βδομάδα ίσως θα γνωρίζουμε. Η παραμονή μου παρατείνεται. Εγώ έχω τρομοκρατηθεί γιατί έχω την αίσθηση ότι θα μείνω για πάρα πολύ καιρό εδώ αν δεν γίνει δεκτό το αίτημα».

Σε ερώτηση για το ποια κατηγορία την βαραίνει με βάση ότι ο καταστηματάρχης έχει αποσύρει τη μήνυση, η κ. Μαρκοπούλου απάντησε ότι «ο εισαγγελέας δεν είναι σίγουρος αν έγινε εσκεμμένα ή από λάθος, ή από αφηρημάδα, το ότι πήρα το κινητό. Θα πάμε σε δικαστήριο, γιατί θεωρεί ότι ασκήθηκαν πιέσεις στον καταγγέλλοντα».

Μάλιστα πρόσθεσε πως δεν έλαβε εξήγηση για το γεγονός ότι η κόρη της έπρεπε να μείνει τρεις ολόκληρες ημέρες σε hot spot και να οδηγηθεί στο αεροδρόμιο με χειροπέδες.

«Δεν μου εξήγησαν και αυτό ήταν η πιο οδυνηρή περιπέτεια της ζωής μου. Το βασικότερο πρόβλημα ήταν η επικοινωνία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.