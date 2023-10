Επί ποδός οι εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων: Στα εκλογικά κέντρα αύριο για την ασφαλή πρόσβαση των ΑμεΑ Ελλάδα 11:13, 07.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να αποφευχθεί η αναμονή ή οποιαδήποτε πρόκληση ταλαιπωρίας