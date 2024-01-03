Ανέβασε βίντεο με μαχαίρι και τη σημαία της Παλαιστίνης μπροστά από τον βράχο της Ακρόπολης

Βίντεο στο TikTok δημοσίευσε ένας αλλοδαπός με τον ίδιο να στέκεται απέναντι από τον Ιερό βράχο της Ακρόπολης κρατώντας ένα μαχαίρι και τη σημαία της Παλαιστίνης.

Ένα ακόμα άτομο φαίνεται να σχηματίζει με τα χέρια του ένα πιστόλι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη στον ΣΚΑΙ, γίνεται προσπάθεια και για την ταυτοποίηση των εννέα ατόμων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο όπως επίσης και για τον εντοπισμό του ατόμου στον λογαριασμό του οποίου αναρτήθηκε το βίντεο.

Το άτομο αυτό φέρεται να είναι πακιστανικής καταγωγής.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

