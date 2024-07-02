Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Θρίλερ με τη μαφιόζικη εκτέλεση στο Ψυχικό. Ένας άνδρας πυροβολήθηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο στις 8.23 το πρωί σε κεντρικό σημείο του προαστίου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο στη συμβολή της 25ης Μαρτίου και Κρήτης.

Ο νεκρός ήταν συνεταίρος με έναν άλλο άνδρα, από τον οποίο είχε δανειστεί το αυτοκίνητο του, μάρκας BNW. Επειδή το χτύπημα είναι μαφιόζικο και από επαγγελματία, η ΕΛΑΣ δεν αποκλείει ο στόχος να ήταν ο συνεταίρος και όχι το θύμα. Το θύμα δεν είχε ποινικό μητρώο.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν οχτώ κάλυκες.

Μάρτυρας σε κατάθεσή του, που εξετάζεται από την ΕΛΑΣ, είπε πως είδε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού να προσεγγίζει το αυτοκίνητο και να πυροβολεί. Άλλοι μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 16 πυροβολισμοί και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκαν άλλοι τέσσερις πυροβολισμοί ως χαριστική βολή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

ΠPIN AΠO ΛIΓO ENTOΠIΣTHKE ENTOΣ AYTOKINHTOY ΣTO ΨYXIKO ΘANAΣIMA TPAYMATIΣMENOΣ ANΔPAΣ AΠO ΠYPOBOΛO OΠΛO. ΠPOANAKPIΣH ΔAA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.