Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές της Ρόδου για την εξαφάνιση τριών μικρών παιδιών - ηλικίας 10, 12 και 13 ετών - που ζούσαν σε χώρο παιδικής προστασίας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert την 1/7/2024 για την Σεριφέ Κ., 12 ετών, την Ντενίζ Κ., 13 ετών και τον μικρό Τσαμπίκο Κ., 10 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανήλικων κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Η Σεριφέ Κ., 13 ετών έχει μαύρα μακριά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,55 μ., και είναι εύσωμη.

Η Ντενίζ Κ., 13 ετών έχει καστανόξανθα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1.60 και είναι εύσωμη.

Ο Τσαμπίκος Σ., 10 ετών έχει καστανά μάτια, καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1.35 και έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο μπλουζάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Πηγή: skai.gr

